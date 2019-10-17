Киркорову на концерте в Коми подарили огромную семгу

Российский певец Филипп Киркоров на днях впервые приехал с гастролями в Коми - в город Печора. После выступления глава муниципалитета Наталья Паншина преподнесла артисту необычный подарок - огромную семгу. Фото и видео презента Киркоров разместил в своем Instagram.

Пользователи отмечают, что подаренная рыба действительно очень большая и весит не менее 20 килограммов.

«Отдельная благодарность главе муниципального района Печора Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный необычный подарок- семгу! Это действительно необычно и очень ценно», - написал певец в своем аккаунте.

Он также поблагодарил Паншину за организацию концерта, отметив, что это целиком ее заслуга. Действительно, доехать до Печоры оказалось не так просто. Осенью в регионе очень непредсказуемая погода, а паром, на котором Киркоров должен был отправиться, задержали - из-за этого концерт отложили на три часа. Несмотря на то, что выступление состоялось почти в ночи, зрительный зал был полон.