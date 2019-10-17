Банки России могут начать оказывать госуслуги с 2020 года
Министерство экономического развития разработало проект, исходя из которого инициатива предоставлять госуслуги будет передана в крупные банки.
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С 2020 года шесть российских банков начнут предоставлять гражданам госуслуги. Речь идет о таких финансовых организациях, как Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк».
Инициатива Минэкономразвития России будет действовать в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге.
Так, банки смогут помогать по вопросам, которыми занимаются Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов.
В перечень предоставляемых услуг входят получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, а также регистрация в качестве страхователя.
Как пишет газета «Известия», с 2022 года эту практику могут внедрить во всех российских регионах.