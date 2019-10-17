В Москве открыли памятник Дмитрию Хворостовскому

Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому открыли в Москве. Бронзовую скульптуру установили на могиле артиста в день его рождения. Накануне ему бы исполнилось 57 лет.

На церемонию пришли сотни людей. Среди них были и родители Хворостовского. Именно они предложили установить монумент и взяли на себя все расходы по его созданию. Скульптором выбрали Владимира Усова - автора памятника певцу в Красноярске, а так же бюста в «Геликон-опере». Дмитрия Хворостовского он изобразил в полный рост.

Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Одну капсулу с частью его праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую поместили в специальном мемориале рядом с Красноярским государственным институтом искусств.