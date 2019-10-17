В посольстве РФ объяснили сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента РФ Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях Mercedes с надписью «ДПС» на капотах не было рядовой ситуацией, рассказали в российском посольстве в Абу-Даби.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», - отметили в диппредставительстве.

Как пишет РИА Новости, перед визитом Путина эмиратская сторона не советовалась с посольством по поводу надписей на автомобилях.

Президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каср аль-Ватан в Абу-Даби на автомобиле Aurus 15 октября. Кортеж российского лидера состоял из автомобилей Mercedes с надписью «ДПС». После того, как Путин въехал на территорию королевского дворца, машины сменил конный почетный караул. Также самолеты ВВС ОАЭ в небе нарисовали российский триколор.