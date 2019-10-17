МЧС РФ начало доставку 87-й партии гумпомощи для Донбасса
МЧС завершило формирование 87-й гуманитарной колонны, которая отправляется в Донбасс.
«Сегодня автомобили из донского спасательного центра направляются в Донецкую и Луганскую области для доставки гуманитарной помощи жителям. Всего будет доставлено 630 тонн гуманитарного груза. В состав груза входят продуктовые наборы для детского питания», - сообщил старший колонны Виктор Кривопустов.
Автомобили гуманитарной колонны доедут до российско-украинской границы, где колонна разделится на две части. Затем каждая из них после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения: одна направится в Донецк, другая - в Луганск.
На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов.