Аналитики раскрыли себестоимость iPhone 11 Pro Max

Специалисты компании TechInsights решили посчитать стоимость всех комплектующих нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти и выяснили, что себестоимость оказалась меньше более чем в два раза.

В такой комплектации цена за новейший флагман составила 490,5 доллара, говорится на сайте компании. В эту стоимость не вошли расходы на сборку аппарата, а также разработку, маркетинг, логистику и дистрибуцию. Тем временем, желающий купить гаджет должен выложить 1249 долларов в США, либо 131 990 рублей в России.

Оказалось, что самой дорогостоящей составляющей нового iPhone 11 Pro Max стала тройная камера. За нее Apple отдает примерно 73,5 доллара за штуку. На втором месте по дороговизне оказался 6,5-дюймовый дисплей – 66,5 доллара, третьим в списке стоит процессор A13 Bioni, который оценивается в 64 доллара. А вот за сборку в Китае Apple платит по 21 доллару за iPhone.

Ранее сообщалось, что Россия стала мировым лидером по ценам на новый iPhone 11 Pro Max.