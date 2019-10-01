Китай представил новейшие ракеты на военном параде

Китай на военном параде в честь 70-й годовщины образования КНР показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41», «Восточный ветер»). Ее длина составляет 21 метр, а диаметр - 2,5 метра.

Дальность полета DF-41 варьируется от 12 тыс. до 14 тыс. километров. Запуск такой ракеты можно производить как с наземной установки, так и подвижной железнодорожной платформы.

Как сообщало ранее AP, эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и способны поражать цели на большом расстоянии.

Также Китай представил сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 («Дунфэн-100») или CJ-100.

1 октября в Пекине состоялся военный парад. Он стал самым крупным за последнее время в истории Китая. В нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов, сообщает замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь. Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин.