Экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуму

16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг позвали выступить с речью в Государственной думе РФ. Приглашение направил ей депутат, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», - говорится в письме, копия которого предоставлена РИА Новости.

В своем письме Власов также подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы и отметил, что восхищен силой воли и энергией, с которой юная эко-активистка борется за спасение планеты.

Грета Тунберг известна своей активной деятельностью по привлечению к экологическим проблемам на Земле. На молодежном саммите ООН по климату, который проходил в Нью-Йорке, она обвинила собравшихся глав государств в том, что своими «пустыми заявлениями» они украли ее детство.