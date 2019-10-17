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«Не могу поверить в это»: экс-коллега о подозреваемом в убийстве девушки на Урале

Василиса Морозова
04:58 17.10.2019
Бывший коллега подозреваемого в убийстве девушки рассказал, что не может поверить в случившееся.
«Не могу поверить в это»: экс-коллега о подозреваемом в убийстве девушки на Урале
© Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Бывший коллега таксиста Марата Ахметвалиева, подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, назвал его добрым и отзывчивым человеком.

Задержанный по подозрению в убийстве 27-летней девушки, пытавшейся продать свой автомобиль, работал машинистом крана на Челябинском металлургическом комбинате. Затем он ушел в вахтовики из-за нехватки денег. Об этом Ura.ru рассказал его экс-коллега по ЧМК.

По его словам, последний раз они виделись три года назад, поэтому он не знает, как Ахметвалиев оказался в такси.

«Это добрый, отзывчивый человек, работал машинистом крана. С комбината он уволился, чтобы работать на вахте для большего заработка. После этого мы постепенно перестали общаться», - сказал работник ЧМК.

Мужчина оказался шокирован из-за задержания бывшего коллеги, так как не может представить, что его могло толкнуть на преступление.

«Не могу проверить в это. Просто все, с кем он знаком, скажут, что он хороший отец, муж, брат и друг. Он даже малознакомым людям всегда готов был помочь», - добавил он.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве девушки. СК России возбудил дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

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