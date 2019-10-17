«Зайцем» до Новороссийска: змея проехала на капоте 100 км
Змея преодолела 100 км до Новороссийска на бампере BlaBlaCar «на халяву».
© Видео: Роман Ходжоян, Youtube © Фото: Роман Ходжоян, Youtube
Змея залезла на капот машины и прокатилась до Новороссийска. Водитель не смог снять ее с автомобиля, поэтому пришлось ехать с «зайцем» на транспортном средстве.
Инцидент произошел по дороге из Темрюка в Новороссийск.
«Маршрут Темрюк- Новороссийск. Более ста километров под капотом авто проехал этот змей. И всю дорогу вылезал и смотрел в салон через лобовуху. Когда я останавливался, он исчезал», - написал автор видео.
Слезла с авто змея только добравшись до конечного пункта.