«Зайцем» до Новороссийска: змея проехала на капоте 100 км

Змея залезла на капот машины и прокатилась до Новороссийска. Водитель не смог снять ее с автомобиля, поэтому пришлось ехать с «зайцем» на транспортном средстве.

Инцидент произошел по дороге из Темрюка в Новороссийск.

«Маршрут Темрюк- Новороссийск. Более ста километров под капотом авто проехал этот змей. И всю дорогу вылезал и смотрел в салон через лобовуху. Когда я останавливался, он исчезал», - написал автор видео.

Слезла с авто змея только добравшись до конечного пункта.