Назван самый влиятельный человек в Голливуде

Американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал свежий рейтинг самых влиятельных людей Голливуда в сфере развлечений. По мнению авторитетного СМИ, им на сегодняшний день является генеральный директор компании The Walt Disney Роберт Айгер. По подсчетам журнала, в текущем году фильмы студии Disney принесли компании восемь миллиардов долларов.

На второй строчке оказался гендиректор и главный контент-директор Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос. Третью позицию занимают управляющие NBC Universal Брайн Робертс и Стив Бурке.

На пятом месте - глава и креативный продюсер всех подразделений Marvel Srudios Кевин Файги.

Впервые в рейтинг (50-е место) попали экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, которые в этом году представили документальный фильм для Netflix.

Что касается голливудских актеров, то из них в списке самых влиятельных оказались Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место) и Уилл Смит (81-е место).