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«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару

Валентина Пескова
04:00 17.10.2019
Художник заявил, что певица София Ротару потеряла свою сущность из-за вмешательства пластических хирургов.
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Художник Никас Сафронов заявил в интервью, что не решился бы написать портрет народной артистки СССР Софии Ротару, поскольку у той «большие проблемы с лицом».

По словам Сафронова, он как-то виделся мельком с певицей в Крыму, когда останавливался в ее отеле, и был поражен ее внешностью.

«Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека», - цитирует Сафронова издание Дни.ру.

Художник отметил, что даже если у человека много морщин на лице, он мастерски может убрать их на картине, как это было с портретом Арнольда Шварценеггера. А вот когда он не видит лица, поскольку оно изменено до неузнаваемости, ему очень тяжело работать.

«Мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность», - заявил Сафронов.

В комментариях к статье некоторые читатели согласились с художником. Однако поклонники Ротару поддержали 72-летнюю певицу, заметив, что она отлично выглядит, а вот самому Сафронову, который ходит «неопрятный и вечно с грязной головой» следовало бы лучше следить за собой, а не судить других.

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