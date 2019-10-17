Возрождение Сирии: как под Дамаском строят новый город Ад-Димас

Строительство вокруг Дамаска идет настолько быстро, что иногда и не узнаешь место - еще несколько недель назад здесь была безлюдная пустошь, а теперь вовсю идут работы.

Название для будущего города - сателлита Дамаска - уже придумали - Ад-Димас. Более 700 квартир появится в этом районе уже к концу следующего года, а еще через два года эту пустыню будет не узнать: жилье для 15 тысяч человек, парки, бассейны, школы и больницы.

«Здесь есть вода, электричество, все необходимое, чтобы работать. Такие стройки сейчас идут во всех городах, где постепенно налаживается мирная жизнь. Много проектов в Алеппо, Тартусе, Латакии. Везде будут квартиры , удобные для жизни по всем параметрам», - рассказал инженер министерства строительства Хусейн Алькасем.

По словам Алькасема, все квартиры будут доступные по цене для сирийцев - государство поддержит тех, кто будет покупать жилье в новых домах. Ипотека льготная - первый взнос составил 10% от стоимости квартиры, а потом по 10 тысяч сирийских фунтов каждый месяц, это немногим более тысячи рублей. Срок кредита до 25 лет в зависимости от достатка семьи. А это действительно важно, ведь жилье рассчитано в том числе на беженцев, чьи дома были разрушены во время войны.

«Здесь будут и двухкомнатные, и трехкомнатные , и даже пятикомнатные (квартиры - ред.). Сейчас работа идет довольно медленно. С рабочими проблем нет, но нам не хватает строительной техники, чтобы работать быстрее», - поделился инженер строительной компании Хасан Имад Халил.

С этим помогают российские партнеры, сейчас в сирийским порту Тартус ждут отправки в Дамаск пять бетономешалок. Это только первая партия, и скоро сирийцам доставят из России еще полторы сотни единиц строительной техники.