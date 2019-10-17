Музей Победы присоединился к «Тетрис челленджу» и показал «содержимое» Т-34

Музей Победы стал первым музеем, принявшим участие в международной акции «Тетрис челлендж».

Фотографии и видео появились на странице музея в Instagram. Авторы идеи аккуратно выложили вещи, которыми обычно был экипирован советский танкист. На кадрах видно, что экскурсоводы разложили у танка Т-34 шлемофоны, танковые рации, диск для танкового пулемета, планшет, ППШ, плащ-палатка, керосиновая лампа, вещмешок, медицинская сумка и копия Знамени Победы. Отмечается, что на все у экскурсоводов ушло 40 минут.

Музей Победы также призвал присоединиться к «Тетрис челленджу» и другие музеи – Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Музей Москвы и Куликовской битвы.

Запустила акцию полиция Цюриха. Правоохранители опубликовали снимок с машиной и всем снаряжением 1 сентября. После чего к ним присоединились специалисты экстренных служб со всего мира. Так флешмоб распространился по социальной сети.