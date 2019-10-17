Скончался боксер, нокаутированный перед боем Усика

Американский боксер Патрик Дэй умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.

Как пишет USA Today, поединок проходил 13 октября перед главным боем вечера между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. В 10-м раунде 27-летний Дэй был нокаутирован. По просьбе рефери врачи вынесли с ринга боксера в бессознательном состоянии и отправили его в больницу.

Американцу сделали срочную операцию, после которой боксер впал в кому и не приходил в себя.

По словам промоутера Лу ДиБелла, Дэй был из хорошей семьи и был образованным, поэтому нужды заработать на боксе у него не было.

«Это то, что Патрик любил делать. Этим он вдохновлял людей, бокс помогал ему чувствовать себя живым», - сказал он.

Соперник Дэя, Чарльз Конвелл заявил, что не хотел допустить такой трагедии, пишет ТАСС.

«Я всего лишь хотел победить. Если бы была возможность все вернуть назад, то сделал бы это. Никто не заслуживает подобного», - сказал Конвелл.

Всего Патрик Дэей провел 22 боя, из которых 17 окончились его победой (16 нокаутом), получил четыре поражения и одну ничью.