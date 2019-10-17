«А нам все равно!»: Иглесиас подурачился с детьми под песню про зайцев Никулина

Испанский певец Энрике Иглесиас, у которого растут двое детей от российской теннисистки Анны Курниковой, часто публикует умилительные видеоролики с близнецами, в которых он наслаждается радостями отцовства.

Новое видео, которое выложил певец в Instagram, произвело настоящий фурор среди поклонников Иглесиаса и Курниковой, и набрало уже более 2,2 миллиона просмотров. Из ролика становится понятно, что Анна и Энрике хотят, чтобы их дети знали русский язык и были знакомы с российской культурой.

В видеозаписи близнецы Николас и Люси пытаются проверить, в какой спортивной форме находится их папа. Энрике периодически приподнимает свою футболку, а дети тыкают пальцами в его спортивный живот и грудь. При этом фоном ко всему происходящему звучит «Песня про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Юрия Никулина.

Анна и Энрике вместе уже 18 лет. В декабре 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси. Поклонники до сих пор гадают, оформила ли свои отношения пара официально, поскольку сами влюбленные этого пока не подтверждают. Новую волну слухов о тайной свадьбе Иглесиаса и Курниковой породил тот факт, что Анна сменила имя в своем профиле в Instagram с Анны Курниковой на Анна Курникова Иглесиас.