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Лолита официально разводится с пятым мужем из-за измен

Василиса Морозова
02:57 17.10.2019
Певица рассказал о разрыве со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, еще летом.
Лолита официально разводится с пятым мужем из-за измен
© Фото: ivanovsport, Instagram

Российская певица Лолита Милявская официально разводится со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. На портале единого информационного пространства мировых судей Москвы появилось принятый к рассмотрению иск супругов.

Лолита и Иванов расстались еще в июле, супруги разъехались. После этого певица говорила, что проблем можно было бы избежать, если бы они обратились к психологу. Сам Иванов писал в соцсетях, что «отношения закончились и он отдалился от любимого человека».

Как пишет сайт «Комсомольской правды», после разрыва супругов Дмитрий Иванов стал встречаться с владелицей косметологической клиники, с которой не сводил глаз на свадьбе общего друга в Литве. По информации журналистов, он мог начать отношения с женщиной еще до расставания с женой.

Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились 20 марта 2010 года, вместе они прожили 9 лет.

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