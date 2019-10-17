Лолита официально разводится с пятым мужем из-за измен

Российская певица Лолита Милявская официально разводится со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. На портале единого информационного пространства мировых судей Москвы появилось принятый к рассмотрению иск супругов.

Лолита и Иванов расстались еще в июле, супруги разъехались. После этого певица говорила, что проблем можно было бы избежать, если бы они обратились к психологу. Сам Иванов писал в соцсетях, что «отношения закончились и он отдалился от любимого человека».

Как пишет сайт «Комсомольской правды», после разрыва супругов Дмитрий Иванов стал встречаться с владелицей косметологической клиники, с которой не сводил глаз на свадьбе общего друга в Литве. По информации журналистов, он мог начать отношения с женщиной еще до расставания с женой.

Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов поженились 20 марта 2010 года, вместе они прожили 9 лет.