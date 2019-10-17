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Эксперт: договор по Сирии направлен на спасение политического лица Трампа и Эрдогана

Василиса Морозова
23:55 17.10.2019
Курды продолжат переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом и Россией по поводу дальнейших действий в северной Сирии, уверен эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: White House, via, Globallookpress.com

Договор США и Турции о временном прекращении огня в Сирии и создании буферной зоны направлен на спасение политического лица американского и турецкого лидеров Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал «Звезде» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Санкции привязаны к договору Эрдогана-Пенса, если договор выполняется – то санкции не вводятся. Это официальная бумага, подписанная вице-президентом США. Главный вопрос – будет ли этот договор выполнен. Турция заявляет, что она в рамках документа достигла всех своих целей, то есть имела согласие с США на 30-киллометровую зону, не называется конкретно ее границы», - сказал эксперт.

По его словам, курдам предлагается уйти с этих территорий, попутно сдать вооружение. Тяжелое вооружение они должны передать американцам, а те, кто в окружении – передать турецким военным. Также курды должны уничтожить все укрепления на этой территории и не допускать туда боевиков.

«Дело в том, что для США этот договор – это спасение политического лица, потому что критика Трампа внутри Штатов сильна. Поэтому Трамп через вице-президента США Майка Пенса заключает этот договор с Эрдоганом. Если договор будет сорван, то он может сказать, что он сорван по вине Турции, либо по вине курдов, соответственно, это не вина Трампа. Эрдогану тоже выгодно, чтобы этот договор был заключен, поскольку, если курды откажутся от этих условий, то он может сказать: "Я хотел мира, а курды хотят войны, они отказались, я сделал все, что мог". В этом плане договор направлен на спасение политического лица Эрдогана и Трампа», - пояснил Борис Рожин.

Курды находятся в тяжелой ситуации и они хотели бы добиться мира, но те условия, которые им предлагает сделка с Пенсом и Эрдоганом их не устраивают, поэтому, как объяснил Рожин, с одной стороны, они будут пытаться внести свои трактовки договора, с другой стороны будут продолжать переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом и Россией по поводу дальнейших действий в северной Сирии.

«Россия будет стремиться контактировать со всеми сторонами, играя роль арбитра, что выгодно, поскольку с ней общаются все участники конфликта. Эрдоган 22 октября прилетит в Россию и будет вести переговоры с Путиным. С Асадом хорошие отношения. Курды приезжают договариваться. С американскими военными сохраняются контакты. Россия будет следить за этим процессом, и в меру имеющихся возможностей его корректировать в выгодном для РФ направлении», - заключил эксперт.

Вашингтон и Анкара пришли к соглашению о временном прекращении огня на севере Сирии на 120 часов, чтобы курды покинули зону безопасности и сдали тяжелое вооружение.

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