Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Экс-супруга российского предпринимателя Романа Абрамовича Дарья Жукова вновь связала себя узами брака. Мужем 38-летней основательницы музея современного искусства «Гараж» стал 34-летний греческий миллиардер Ставрос Ниархос III, о помолвке с которым стало известно минувшим летом.

Как сообщает издание Us Weekly, cвадьба пары состоялась на прошлой неделе в Париже. На церемонии присутствовали только близкие друзья жениха и невесты - американский журналист Дерек Бласберг, актриса Майя Хоук (дочь Умы Турман и Итана Хоука), а также ювелирный дизайнер Дженнифер Мейер.

Помолвка влюбленных состоялась летом в Нью-Йорке, на дне рождения Дарьи. Впервые Жукову и Ниархоса сфотографировали вместе в 2017 году на выставке Art Basel в Майами. Как пишут СМИ, Дарья и Ставрос были несколько лет друзьями, прежде чем их отношения стали носить романтический характер.

Замужем за Романом Абрамовичем Дарья Жукова была с 2008 по 2017 год, у них есть сын Аарон и дочь Лея. Экс-супруги сохранили теплые отношения и продолжают воспитывать вместе своих детей.