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ЦПВС: в Сирии не менее 500 террористов переброшены из Идлиба в Латакию

Наталья Вальханская
22:00 17.10.2019
Днем ранее стало известно, что террористы активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств», - сказал Бакин.

Днем ранее Бакин сообщил, что террористы из группировки активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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