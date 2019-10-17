ЦПВС: в Сирии не менее 500 террористов переброшены из Идлиба в Латакию

Не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств», - сказал Бакин.

Днем ранее Бакин сообщил, что террористы из группировки активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской Латакии.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.