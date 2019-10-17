Мужчина в маске «Джокера» ворвался в школу с топором в Дагестане

В Дагестане 33-летний мужчина в маске «Джокера» прошел на территорию школы в селе Уллуая с топором и требовал выключить музыку, так как из-за сильного шума его ребенок не мог уснуть. В момент происшествия в учреждении проходил праздник «День здоровья».

«Со слов задержанного, наличие маски и слесарных инструментов было вызвано тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил слесарные работы», - сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мужчина пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям. В результате происшествия пострадавших нет.