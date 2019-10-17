Прямой скоростной поезд соединит Пермь и Екатеринбург

Между Пермью и Екатеринбургом будет курсировать прямой скоростной поезд «Ласточка». Старт ж/д сообщения начнется в декабре, сообщил РИА Новости заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов. Он заявил об этом в ходе V Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит в историческом центре Перми.

Об обсуждении данного вопроса стало известно весной от министра транспорта Пермского края Николая Уханова. Он заявлял, что краевые власти обсуждают с правительством Свердловской области вопрос прямого сообщения «Пермь-Екатеринбург». Обсуждение затрагивало вопрос минимального количества остановок и использование подвижного состава ЭС2П «Ласточка».

«Ласточка» будет состоять из 5 вагонов, один из которых с купе бизнес-класса, два – типа «стандарт, и остальные два – туристического класса. Самый дешевый билет стандартного типа обойдется в 660 рублей.

Между городами 359 километров и это расстояние поезд будет преодолевать за 5 часов.