Симоньян пригласила в Россию экс-замгоссекретаря США после его слов о ней

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на выход книги экс-замгоссекретаря США Ричарда Стенгела. В издании «Как мы проиграли информационную войну» Стенгел написал, что комментарии главного редактора RT после его высказываний о «пропаганде» RT были «более тонкими», чем его изначальные тезисы.

Симоньян опубликовала своеобразное обращение к Стенгелу, пригласив его приехать в Россию.

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: "Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы". Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», - написала главный редактор RT.

Стенгел описал в своей книге случай, когда занимавший в то время должность госсекретаря США Джон Керри попросил его сделать публикацию в блоге Госдепартамента, целью которой было бы осуждение действий телеканала RT. А также объяснение, чем журналистика отличается от пропаганды.

После этого Стенгел действительно написал статью с заголовком «Дезинформационная кампания Russia Today», назвав телекомпанию «одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы». Через несколько часов, по словам автора, он прочитал ответ на свою статью, который опубликовала Маргарита Симоньян.

«Г-жа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», - написал в книге бывший замгоссекретаря США.

В 2014 году Стенгел также отмечал эффективность работы российских телеканалов и изданий, и заявил, что он очень удивлен тем, как умело российская сторона отстаивает свои позиции, в частности, в соцсетях.