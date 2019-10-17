ВС Турции будут отвечать за безопасность буферной зоны в Сирии

Турция и США по итогам переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Майка Пенса смогли договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Отвечать за безопасность в буферной зоне будут «преимущественно» Вооруженные силы Турции, говорится в совместном заявлении США и Турции.

«Турецкая сторона выразила обязательство обеспечивать безопасность и благосостояние жителей всех населенных пунктов в зоне безопасности», - цитирует текст заявления РИА Новости.

Кроме того Анкара взяла на себя обязанность максимально заботится о том, чтобы не был нанесен вред гражданской инфраструктуре и самим мирным жителям.

Как рассказал вице-президент США Майк Пенс после переговоров, отвод формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 32 км к югу от границы Турции и Сирии.

По его словам, курды уже начали отводить свои силы. Их командиры заверили Вашингтон, что готовы придерживаться договоренностей с Анкарой относительно прекращения огня на севере Сирии.

Ранее стало известно, что США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии на 120 часов.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии девятого октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками.

Президент Сирии Башар Асад назвал действия Турции агрессией по отношению к его стране и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы.