Россию могут пригласить на саммит G7 в США

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил о приглашении России на саммит G7 в качестве отдельного участника. Решение о том, в каком формате будет проведен саммит пока не определено.

«Что касается того, будет это G7 или G8, то данное обсуждение продолжается, президент довольно честно говорил об этом: о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7. Она была членом этой организации», - цитирует ТАСС Малвэни.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп «довольно честно» говорил об этом другим мировым лидерам. Также он подчеркнул, что обсуждение вопросов, касающихся России, занимает важное место в дискуссиях в G7. В связи с этим, могло бы быть целесообразным пригласить Россию.

Таким образом, событие может стать «промежуточным шагом» к возвращению к формату G8, уточнили в Белом доме.

Американский лидер вправе пригласить на саммит G7 только Владимира Путина как отдельного участника.

В Кремле оценят приглашение на саммит G7 в США позже.

«Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать», - сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит G7 2020 года состоится в Майами 10-12 июня на курорте, принадлежащему Дональду Трампу.