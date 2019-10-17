МИД Турции прокомментировал приостановку операции в Сирии

Достигнутое соглашение Турции и США о приостановке операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с формированиями курдов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы приостанавливаем операцию "Источник мира" на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" покинули планируемую зону безопасности. Это не является режимом прекращения огня», - передает ТАСС слова министра.

Также, глава ведомства сообщил, что в ходе переговоров американская и турецкая сторона договорились о том, что «Силы народной самооброны» сдадут тяжелое вооружение и будут уничтожены их укрепления.

«Но это не означает, что наши военные покинут зону боевых действий. Мы продолжим оставаться там», - пояснил Чавушоглу.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии.