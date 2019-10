Ученые доказали, что беременность «омолаживает» мозг женщин

Норвежские ученые, проанализировав мозг женщин среднего возраста, пришли к выводу, что роды «омолодили» мозг тех, кто обзавелся детьми. По мнению специалистов, это связано с тем, что защитные механизмы, которые включаются в организме будущих матерей, продолжают действовать в течение жизни.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences были опубликованы результаты исследования. Оказалось, что во время беременности и первых недель после родов в организме происходят серьезные изменения. В основном они касаются головного мозга, пластичность которого резко увеличивается, также происходит перестройка нейронных связей и включаются мощные механизмы адаптации. Они обеспечивают здоровье матери и ее детей.

Во время беременности мозг немного уменьшается в размерах, а после родов он восстанавливается в течение полугода. По всей видимости, именно в этот период он и «омолаживается».

В научных трудах и ранее выдвигались предположения, что нейронные изменения, которые происходят с женщиной в период вынашивания, продолжают оказывать влияние на мозг женщины в течение всей жизни, замедляя процесс нейробиологического старения.