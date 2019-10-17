Турция и США договорились о координации работы центров с задержанными боевиками
Стороны договорились не допустить побега боевиков из тюрем, расположенных в Сирии на приграничной с Турцией территории.
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На переговорах в Анкаре вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились вместе координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГИЛ*.
«Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГИЛ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтвержденное сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГИЛ*», - передает слова Пенса РИА Новости.
По итогам встречи представителей США с лидером Турции была достигнута договоренность о прекращении военной операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории.
ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.