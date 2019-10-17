Турция и США договорились о координации работы центров с задержанными боевиками

На переговорах в Анкаре вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились вместе координировать работу центров, где находятся задержанные боевики ИГИЛ*.

«Турция и США согласились об усилиях по разгрому ИГИЛ* на северо-востоке Сирии, это также включает вновь подтвержденное сегодня согласие по координации усилий вокруг центров задержания лиц, окончательно перемещенных с территорий, ранее контролируемых ИГИЛ*», - передает слова Пенса РИА Новости.

По итогам встречи представителей США с лидером Турции была достигнута договоренность о прекращении военной операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.