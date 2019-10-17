США готовы отозвать санкции, введенные против Турции

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп готов поэтапно отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

Также, по словам Пенса, Вашингтон не планируют вводить дополнительные санкции против Турции.

По итогам переговоров представителей США с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о прекращении военной операции «Источник мира» на приграничной сирийской территории.

Вашингтон, в свою очередь, уже получил гарантии от курдских формирований об их организованном отходе от турецкой границы, передает РИА Новости.