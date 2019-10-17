«Миллионы жизней будут спасены»: Трамп отреагировал на итог переговоров с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом есть отличные новости и «миллионы жизней будут спасены». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Началась встреча Пенса и Эрдогана с глазу на глаз, а затем а продолжилась в составе делегаций. В общей сложности переговоры продолжались 4 часа 20 минут.

Вице-президент США Майк Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности и прекращении огня в Сирии.