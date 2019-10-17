США помогают отводу курдских отрядов в Сирии от границы Турции

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что американцы уже работают с курдскими отрядами в Сирии в зоне безопасности на границе с Турцией.

Военные США помогают их отводу, после окончания которого, в рамках достигнутой с Анкарой договоренности, Турция завершит военную операцию.

По словам Пенса, Вашингтон уже получил гарантии от курдских формирований об их организованном отходе от турецкой границы, передает РИА Новости.

Ранее Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Эрдоганом в Анкаре, стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии.