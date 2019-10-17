Пенс: США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс завил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии.

«Турция прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов», - цитирует Пенса РИА Новости.

Вице-президент Соединенных Штатов отметил, что Турция окончательно завершит военную операцию после отвода курдских формирований. В частности, по словам Пенса, Анкара пообещала не вести военных действий в приграничном сирийском городе Кобани.

По итогам переговоров Пенс и Эрдоган договорились координировать работу центров, где находятся задержанные боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, чтобы не допустить их выхода на свободу.

Также Вашингтон пообещал не вводить новые санкции против Анкары из-за Сирии.