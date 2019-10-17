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Мединский высказался о закрытии кинотеатра «Соловей» в Москве

Светлана Головина
19:55 17.10.2019
На месте кинотеатра планируется строительство апартаментов площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Мединский высказался о закрытии кинотеатра «Соловей» в Москве
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с закрытием кинотеатра «Соловей». Министр культуры сказал, что не хотел бы, чтобы в центре Москвы закрывались известные киноцентры, но переадресовал вопрос в мэрию.

«Конечно, с точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные и известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более в центре Москвы, тем более, такой замечательный киноцентр "Соловей"», - передает слова Мединского.

Дальнейшая судьба инвестиционного проекта неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр, пояснил Мединский.

Ранее стало известно, что кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице закроется 15 ноября, а на его месте планируется строительство апартаментов площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

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