Мединский высказался о закрытии кинотеатра «Соловей» в Москве

Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с закрытием кинотеатра «Соловей». Министр культуры сказал, что не хотел бы, чтобы в центре Москвы закрывались известные киноцентры, но переадресовал вопрос в мэрию.

«Конечно, с точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные и известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более в центре Москвы, тем более, такой замечательный киноцентр "Соловей"», - передает слова Мединского.

Дальнейшая судьба инвестиционного проекта неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр, пояснил Мединский.



Ранее стало известно, что кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице закроется 15 ноября, а на его месте планируется строительство апартаментов площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.