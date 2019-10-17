Европарламент призвал прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС
Ранее страны ЕС в ООН потребовали от Анкары прекратить военную операцию в Сирии.
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Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Причиной является проводимая Турцией на севере Сирии военная операция «Источник мира».
«Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет», - приводит ТАСС слова Сассоли.
Также глава Европарламента заявил, что ЕС видит «активную войну» и организация должна принять «политические и дипломатические шаги» для прекращения турецкой операции.