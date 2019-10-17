Саммит Евросоюза одобрил соглашение с Лондоном по Brexit

Саммит Евросоюза утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из организации, а также дату этого события. ЕС может лишится одного из своих членов уже 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом.

«Европейский совет утвердил договоренности по Brexit», - говорится в итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС.

Переговоры между сторонами продолжали почти двое суток, за которые были согласованы внушительные по объемам тексты дополнительных протоколов по Ирландии и Северной Ирландии и политическая декларация.

Все документы будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, утвержденному в конце 2018 года, передает ТАСС.