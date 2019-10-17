Госдума может ужесточить законодательство в сфере СМИ

Российское законодательство в сфере СМИ может быть изменено в соответствии с международным. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России.

По словам главы комиссии, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискаева, депутаты изучают международный опыт по регулированию прессы, а также по наказаниям за нарушение законов о выборах и незаконной агитации в день тишины.

Кроме того, комиссия обсудила вопросы, связанные с нарушениями, выявленными на иностранных медиа-ресурсах.