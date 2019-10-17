Убийцы Ксении Каторгиной уже находились в федеральном розыске

Трое обвиняемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга на момент преступления находились в федеральном розыске за вымогательство, сообщает «Ura.ru».

В федеральный розыск троих обвиняемых объявили после заявления Аллы Бобняк, матери фигурантки дела Екатерины Меньшиковой. Бобняк стала жертвой своей дочери, ее мужа Михаила Федоровича и приятеля Марата Ахметалиева. Они увезли ее в сад, избивали и вымогали деньги. Женщине удалось вырваться и в сентябре она обратилась в полицию с заявлением.

После этого инцидента на всех троих возбудили уголовное дело о вымогательстве и объявили в розыск.

В полиции информацию матери Аллы Бобняк подтвердили.

«По факту вымогательства денег, совершенного двумя мужчинами и женщиной у родителей последней, 10 сентября возбуждено уголовное дело по статье вымогательство. Подозреваемые были объявлены в розыск», - рассказали изданию в ГУ МВД.

В ведомстве также добавили, что уголовное дело (по статье «присвоение») возбудили и на таксиста Ахметвалиева, после заявления от собственника автомобиля. Обвиняемый исчез вместе с машиной.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга подозреваемые в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга раскаялись в содеянном в зале суда.

Суд назначил меру пресечения обвиняемым Меньшиковой, Федоровичу и Ахметалиеву и отправил в СИЗО до 11 декабря.