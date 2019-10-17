РПЦ намерена разорвать отношения с иерархами Элладской церкви, признающими ПЦУ

На заседании Синода Русской православной церкви в четверг, 17 октября, было принято решение прекратить молитвенное общение со священнослужителями Элладской православной церкви, которые признают неканоническую Православную церковь Украины. Об этом сообщил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», - передает ТАСС слова Легойды.

Синод уже уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать во время богослужений предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, если он начнет молитвенное общение со священнослужителями украинской церкви, сказано в документе на сайте РПЦ.

Молитвенное общение с иерархами ЭПЦ, которые выступают против раскольнической православной церкви Украины, будет продолжено.

Также в постановлении сказано, что церковь не благословляет паломнические поездки в монастыри и святые места, где признают «раскольнические группировки».

Напомним, что в субботу, 12 октября, ЭПЦ признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению.