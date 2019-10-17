Комиссия Госдумы выявила нарушения закона со стороны «Медузы», «Радио Свобода» и BBC

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации выявила нарушения законодательства со стороны некоторых СМИ, в том числе иностранных медиаресурсов в период выборной кампании в РФ. Об этом рассказал председатель комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как "Медуза", "Радио Свобода", "Настоящее время", русская служба BBC, "МБХ-медиа", "Голос Америки"», - приводит слова парламентария ТАСС.

Представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что указанные медиаресурсы в день голосования и в день тишины нарушали законы, отметил Пискарев.

По этим медиаресурсам были подготовлены материалы для направления в Роскомнадзор и прокуратуру, чтобы они приняли меры реагирования.