В ожидании холодов: как мирные жители восстанавливают дома после обстрелов ВСУ

Некоторые части Киевского района до сих пор считаются самыми опасными в Донецке. А в 2014-2015 годах во время активной фазы боевых действий снаряды здесь летели буквально со всех сторон, поэтому все дома как решето.

В этом году в городе планируется восстановить примерно 225 домов. Жителям помогают ремонтные бригады. Они восстанавливают так называемый тепловой контур, то есть крышу и стены, а также ставят окна и двери.

По данным Минстроя, восстановлению не подлежат больше двух тысяч жилых домов. И их число постоянно увеличивается из-за непрекращающихся боевых действий.

В городе есть и недостроенные многоквартирные дома. Они тоже получили повреждения в результате активной фазы боевых действий. В каждом из них - 64 квартиры. И, поскольку дома в государственной собственности, квартиры в них могут получить те, кто лишился своего жилья и сейчас вынужден ютиться на съемном.

Есть в самом Донецке районы, которые полностью опустели. В домах нельзя жить, и восстановить их пока тоже невозможно. И есть вероятность, что если дома в другой части города достроят, то какая-то семья из опустевшего района тоже будет иметь возможность обрести свой дом.