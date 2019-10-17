ФСБ намерена законодательно урегулировать использование дронов

Директор ФСБ России заявил о планах структуры поднять вопрос на законодательном уровне о регламентировании использования беспилотных летательных аппаратов в России. Об этом он сообщил журналистам по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

«Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур», - цитирует РИА Новости слова Бортникова.

Также он добавил, что контроль за применением беспилотников - это «сложная задача» в силу простоты создания этой техники.