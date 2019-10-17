BBC: Эрдоган выкинул письмо Трампа в мусорку

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо, которое отправил ему американский лидер Дональд Трамп, в мусорку.

«Президент Эрдоган получил письмо, отказался знакомиться с ним и выкинул в мусорку», - передает BBC слова источника в администрации Эрдогана.

Послание Эрдогану от Трампа в Анкаре получили 9 октября, когда турецкие войска уже наносили удары по курдским формированиям на севере Сирии. Текст письма опубликовали американские СМИ. В послании американский лидер призвал своего турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

«Давайте заключим хорошую сделку! Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики, но я это сделаю», - написал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо президента США, отметив, что тон послания был крайне необычным и что такое редко можно встретить в переписке лидеров стран.