Глава МВФ охарактеризовала ситуацию в экономике стихами Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала свою речь на пресс-конференции на полях встречи Всемирного банка со стихотворения «Осень» русского поэта Александра Пушкина.

Георгиева рассказала, что когда она шла на пресс-конференцию, то почувствовала, что похолодало. Из-за этого она вспомнила «своего любимого русского поэта Пушкина».

«И я хотела бы начать с его строки "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает". И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике», - цитирует RT ее слова.

Такое творческое сравнение намекает на снижение темпов роста мировой экономики. Свое выступление она продолжила на обозначенную тему. Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Она заявила, что часть мировой экономики синхронно движется на подъем, но, по сравнению с показателями двухлетней давности, этот рост замедляется.

«Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия», - указала Георгиева, сообщает RT.

Болгарского экономиста Георгиеву избрали главой Международного валютного фонда 1 октября 2019 года на 5 лет.