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В Челябинске женщина вернула пятерых детей, отобранных в результате произвола чиновников

Татьяна Ляшко
18:13 17.10.2019
Пугачева уверена, что администрация просто воспользовалась моментом, когда дети якобы остались без попечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В одном из реабилитационных центров Челябинской области многодетная мать Нина Пугачева спустя несколько недель разлуки вернула своих пятерых детей.

Женщину увезли в больницу из-за болезни почек, а в аварийный дом этой же ночью нагрянула опека и забрала детей.

«К нам приехала машина, там был полицейский. Вот в восьмом-девятом часу он нас забрал», - рассказала дочь Пугачевой Алина.

В это время их мама была в больнице, готовилась к операции, за пятью ребятами присматривал гражданский муж, официально он не приходится им отцом, но давно воспитывает детей как своих.

Пугачева уверена, что администрация просто воспользовалась моментом, когда дети якобы остались без попечения. На самом деле, по мнению многодетной мамы, всему виной их давний конфликт с чиновниками. Она давно просила предоставить жилье, но власти отказываются это делать - по их словам, в маневренном фонде района квартир нет.

«Был отражен факт угрозы здоровью несовершеннолетних, то есть отопительный сезон начат, а система отопления вырезана, то есть в доме холодно», - рассказала начальник управления социальной защиты населения октябрьского муниципального района Екатерина Бабенкова.

После резонанса в СМИ историю взял на контроль аппарат уполномоченного по правам человека. И теперь в местной администрации Нину Пугачеву встречают с распростертыми объятиями.

«Мы готовились к возвращению Нины Павловны. Сейчас можно проехать туда и посмотреть это жилье», - сообщил заместитель главы Октябрьского муниципального района Александр Новиков.

Чиновники нашли семье квартиру и будут оплачивать аренду, более того, разработали целых комплекс мер социальной поддержки.

«Индивидуальная программа полная. Она комплексная. Детский сад, образование, устройство детей в школу. По линии здравоохранения у нас тоже целый комплекс помощи как детям, так и маме», - добавила Бабенкова.

Однако такая любезность уйти от ответственности не поможет - прокуратура уже разбирается, насколько законными были действия органов опеки и соцзащиты района.

«Прокуратурой района проводится проверка по поступившей информации об изъятии детей из семьи многодетной матери в связи с ее госпитализацией. По итогам проведенной проверки, в случае выявленных нарушений закона, нами будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Олег Гаммер.

Эти же чиновники после случившегося просили Пугачеву подписать задним числом согласие на добровольное изъятие детей, но женщина отказалась. Записанный телефонный разговор может в данном деле стать весомым аргументом.

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