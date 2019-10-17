Росстат: реальные зарплаты россиян выросли

Размер среднемесячной начисленной зарплаты россиян в августе 2019 года составил 44,9 тысячи рублей. Об этом сообщили в Росстате.

«Заработная плата по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года - на 7,2%», - говорится в документе.

Месяцем ранее Росстат предварительно оценил рост реальных зарплат в августе на 3%.

Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%, пишет РИА Новости.

В Росстате также улучшили оценку по динамике располагаемых доходов во II квартале. Снижение показателя оценили на 0,1%, а не на 0,2%, как было заявлено ранее.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в стране в этом году вырастут на 1,5%.