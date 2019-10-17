Росстат: реальные зарплаты россиян выросли
Размер среднемесячной начисленной зарплаты россиян в августе 2019 года составил 44,9 тысячи рублей. Об этом сообщили в Росстате.
«Заработная плата по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 года - на 7,2%», - говорится в документе.
Месяцем ранее Росстат предварительно оценил рост реальных зарплат в августе на 3%.
Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%, пишет РИА Новости.
В Росстате также улучшили оценку по динамике располагаемых доходов во II квартале. Снижение показателя оценили на 0,1%, а не на 0,2%, как было заявлено ранее.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в стране в этом году вырастут на 1,5%.