Асад заявил, что противостоять «турецкой агрессии» будут всеми законными методами
Девятого октября Турция заявила о начале военной операции «Источник мира» на севере САР.
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На встрече с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом президент Сирии заявил о противостоянии турецкой агрессии.
«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», - цитирует слова Асада ТАСС.
Дамаск будет противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию «Источник мира» на приграничной сирийской территории.
Целями военной операции, по словам Эрдогана, являются борьба с терроризмом и обеспечение территориальной целостности Сирии.