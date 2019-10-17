Путин назвал специалистов ВГИКа «мягкой» силой за рубежом

Во время встречи со студентами и выпускниками ВГИКа Владимир Путин назвал влияние специалистов, работающих за рубежом и обучающих иностранных студентов, серьезной «мягкой силой» России.

«Что тоже немаловажно - это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом, вы обучаете студентов из-за рубежа. И это все, с учетом качества образования ВГИКа, является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой российской», - отметил президент.

Также Путин добавил, что за прошедшее столетие ВГИК стал «очень значимой частью нашего культурного ландшафта».