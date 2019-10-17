Путин поддержал создание студии документального кино в России

На встрече Владимира Путина со студентами и выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова был поднят вопрос о создании студии российского документального кино и как можно более скором запуске этого процесса.

«Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить», - сказал Путин.

Президент отметил, что это отдельный большой вопрос, и, прорабатывая проблему создания студии, необходимо понять, на какой базе это будет сделано и какова стоимость проекта.

Новая студия позволит отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе и по телевидению.

Путин также добавил, что документалистика как вид искусства раскрывает для миллионов зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.