Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», - огласил решение судья.

Как сообщает корреспондент ТАСС, суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Остальным обвиняемым - гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, гендиректору комбината Юлии Богдановой, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгию Соболеву и сотруднику ЧОП Сергею Антюшину - срок ареста продлен до 26 января.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в марте прошлого года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, там располагались несколько кинозалов и детские зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, большинство из них - дети.

По уголовному делу о трагедии в кемеровском ТЦ изначально арестовали 15 человек, среди которых - управляющие зданием, собственники, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод здания в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и тушение пожара.