Атомная подлодка «Северодвинск» провела пуск ракеты «Калибр» из подводного положения

В масштабных мероприятиях участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы «Ярс» и «Искандер». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки отстрелялись по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет «Ярсов» с космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.

Все ракеты успешно поразили назначенные цели, подтвердив свои характеристики, заявили в российском военном ведомстве. Учения проходят под руководством президента Владимира Путина.

К-560 «Северодвинск» - российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 «Ясень».